‘Ölümle burun buruna geldim, hayatım değişti’

ATV dizisi 'Kardelenler'in yıldız oyuncusu Barış Falay'la mutlu bir evliliği olan Esra Ronabar Dünya Kadınlar Günü, için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden Ronabar, kadın doktorlar ve çalışanlarla bir araya geldi. 12 yıl önce trafik kazası geçiren oyuncu, "4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum, elim felçli değil, kolumu oynatabiliyorum. Her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum" dedi.