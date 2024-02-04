Ömer gerçekleri öğrenebilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 115'nci bölümde; Akif, Gülten'i oyuna getirip hapishaneye gönderdi. Gerçekleri öğrenen Aybike'ye Şevval reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Gülten ise Akif'ten intikam almak için sildim dediği görüntüleri Ömer'e gönderdi. Akif kargoyu engellemek için harekete geçse de görüntüler Ömer'in elinde geçti. Peki Ömer görüntüleri izleyip tüm gerçeği ve annesinin ölümü hakkında saklananları öğrenebilecek mi?