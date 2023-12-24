Ömer maaşını kaptırdı!

Atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.Dizide; Nebahat, Akif'ten fena intikam aldı. Yaman ile ortaklığın başına geçen Nebahat, Akif'e de vale olarak iş verir. Asiye temizliğe giderken Emel'i de yanında götürür. Oradaki ev sahibi tarihi geçmiş konserve balık verir. Zehirlenen Emel hastaneye kaldırılır. Suzan restoranda düşer bayılır. Şevval hastaneye kaldırır Suzan'ı ve hamile olduğu ortaya çıkar. Maaşını alan Ömer, kömür ve evin alışveriş parasını kapkaça kaptırır. Oğulcan'ın babaannesi ise paralarla herkese hediyeler alarak açığını kapatmaya çalışır. Berk babasını eve yemeğe davet eder. Babasının niyeti ise çok masum değildir. Kendini acındırıp zenginliğinden faydalanmaya çalışır. Oğulcan'ın babaannesi ise aldığı motorla kaza yapar. Oğulcan tam zengin olduklarını söyler ama başını çarptığı için paraların yerini hatırlayamaz. Paranın miktarı ise herkesi şoke eder.