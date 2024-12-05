Önce 6 milyon istedi sonra vazgeçti: ‘Kuru’ kuruya boşandı

Projehane ve Rotahane adlı platformların kurucu ortağı, Başarılı İş Kadınları Platformu'nun da (BİKAP) kurucusu olan Bilge Kuru'nun eşiyle 6 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Kuru, 2005'te evlendiği 2 çocuğunun babası işadamı Çağlayan Eren'e boşanma davası açmıştı.Aldatıldığını iddia eden Bilge Kuru, eşinin haftanın 2-3 gününü dışarıda geçirdiğini, evi otel ve çamaşırhane gibi kullandığını öne sürmüştü.Kuru çocukları için 75 bin lira nafaka ve 6 milyon lira tazminat istemişti. İşadamı Çağlayan Eren de, 2022 yılında zina iddiasıyla karşı dava açarak, karısından 11 milyon lira tazminat ile 7 bin 500 lira nafaka talep etmişti. Davanın son duruşması görüldü. Tarafların tazminat taleplerini geri çektiklerini bildirmeleri üzerine mahkeme boşanma davasını karara bağladı. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda Bilge Kuru ile Çağlayan Eren anlaşmalı olarak boşandı.