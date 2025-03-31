Önce para istedi sonra vazgeçti

Rock grubu Skapova'nın eski bateristi Mustafa Berkay Kahraman, grup üyeleriyle beraber yaptığı 17 eserin gelir payını alamayınca şikayetçi olmuştu. Yönetici ve grup üyesi Kerem Çakmak'a dava açan Kahraman, şarkıların dijital şarkı gelirlerinin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini istedi.Davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kahraman ve Çakmak'ın aralarında uzlaşma sağlandı. Taraflar arasında sulh sağlanması üzerine ünlü müzisyen, davadan feragat ederek mahkemeye dilekçe sundu. Mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle birlikte dava dosyası kapanmış oldu.