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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Önce şaka sandı sonra uçak karıştı: Fernando Muslera’nın gergin anları

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın maç dönüşü uçakta parfümü kayboldu. Arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Önce şaka sandı sonra uçak karıştı: Fernando Muslera’nın gergin anları
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE 1 MİLYON $ KAPTIRDI
Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi! Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.



Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı. Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi. Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.
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Önce şaka sandı sonra uçak karıştı: Fernando Muslera’nın gergin anları
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