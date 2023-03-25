Önceliğim aşk değil başka konular

Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi. Samimi oldukları görülen Bestemsu Özdemir ve yanındaki arkadaşı, mekandan ayrılırken sarıldıkları esnada gazetecileri görünce birbirinden ayrıldı. Özdemir, "Birlikte bir konteynır almak istiyoruz. Onların iki tane mekanı var burada. O yüzden bir araya geldik. Çok eski arkadaşım olur kendisi. Aşk olsa zaten söylerim" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldığı Serkan Mehmet Durdu ile yolları ayıran Özdemir, ayrılık haberleri ile ilgili ise, "Bazen şanssızlıklar olabiliyor. Kısmet böyle şeyler. Hâlâ görüşüyorum ama 3 gün sonra beni beraber de görebilirsiniz. Başka birisiyle de görebilirsiniz. Bilemiyorum. Ama şu an önceliğim bu konular değil" dedi.