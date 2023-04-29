Önemli olan reyting değil insana dokunan işler yapmak

Atv'nin 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcılarından olan Oktay Kaynarca; kariyeri, dizi ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Atv'nin Dizi TV programına konuşan Kaynarca'nın izin günlerindeki aktivitesi de ilginizi çekecek.Önemli olan reytinglerde üst sıralarda kalmak değil hafızalarda kalmaktır. Reytinglerde üst sıralarda kalıp hafızalarda kalmayan o kadar çok iş hatırlıyorum ki. Yani profesyonel olarak hatırlıyorum gerçekten çok iş var sürekli reyting alıp hatırlanamayan. Önemli olan reyting değil kalıcı bir şeyler yapmak, insanlara dokunabilmek, seyreden insanların hafızalarında kalarak onları bu doğrultuda motive edecek şeyler yapmak.Reyting almayan hafızalarda kalan işlerimiz de var. Sokakta sorsanız bir bir söylerler. Benim için önemli olan ikincisidir. Keşke ikisini bir yapabilsek, amacımız da o zaten. Bana kalırsa bunları yapmanın tek yolu da çalışmak, başka da bir yolu olduğunu bilmiyorum. Sadece çalışmak, emek vermek, özen göstermek, dikkat etmek, konsantre olmak bunların hepsi olmazsa olmazımız.Keşke bir eli yağda bir eli balda yazılan rolleri oynayabilsem. Hayatım boyunca oynamadım, hayatım boyunca 24 saatler çalışan, 36 saatler çalışan oyuncu oldum. Maalesef içi böyle dayalı döşeli, köşklerde, yalılarda bir eli yağda, bir eli balda pirüpak yaşayan bir adam neredeyse oynamadım sayılır. Öyle bir role hiçbir zaman ulaşamadım. Hiçbir zaman yazmadı sevgili senarist arkadaşlarım. Ama bilmiyorum acaba nasıl olurdu diye belki bir projede deneyebiliriz. Sırf keyfini çıkarıp şöyle bir eğlenebilmek adına. Ama bunu ancak ben yapabilirim herhalde çünkü başka hiçbir yapımcı ve senarist bana böyle bir şey yazmayacak ondan eminim.Boş günlerimizde yapabiliyorsak biraz daha fazla uyuyoruz çünkü zaten bir gün öncesinden yorgun gelmiş oluyoruz. En fazla lüksümüz o oluyor. Ertesi gün kalkıp tekrar proje çalışmak, senaryo çalışmak, organizasyon çalışmak, başka projeler hazırlamak başka projelere yoğunlaşmak toplantılar yapmak gibi birtakım işlerle aslında hayatımıza devam ediyoruz.Hiç boş boş akşama kadar oturup televizyon seyrettiğim, hiçbir şey yapmadan boş günüm olduğumu hatırlamıyorum. Ama galiba biz buna alıştık, bünyemiz böyle çalışıyor buna kodlanmışım sanki ben öyle düşünüyorum. Çalışmadan duramıyoruz, çalışmadan olmuyor. Bizim hayatımız bu o yüzden çok da şikâyet etmenin bir anlamı yok.Kayıkçı meselesi çok merak edilen bir konu. Bunun içinden nasıl çıkacağımızı uzun uzun düşünmeye başladık. Birçok çözüm düşündük ve en sonunda bir karar verdik. Bu bir sürpriz. Bunu sezon sonu mu açıklamalıyız yoksa bitmeden bir hafta önce mi açıklamalıyız, bunun tartışmalarını yapıyoruz aramızda. Ama Kayıkçı güçlü bir öykü, onun farkındayız. Bunun üzerinden koca bir sezon gidebilir, koca bir hikaye tekrar yazılabilir. O yüzden çok önemsiyoruz. Lütfen biraz daha sabır.