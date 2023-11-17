‘Önlem almadı, müşterinin yanmasına neden oldu’

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Ş.E., Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Ş.E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da kendisine dönüş sağlanmadı. Mağdur kadın şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi. Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan E.A.'dan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan E.A., ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti. Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadına attı, "Duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, bilirkişi raporu sonrası şüphelilerin gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerini belirtti. Engin Polat ve E.A. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.BASIT yargılama usulüyle görülen davaya Engin Polat'ın avukatı savunma dilekçesi gönderdi. Rasping cihazının üretimini Polat'ın yaptığını, bu cihazı Asya ve Avrupa pazarına satarak ülkesine ciddi dövizler kazandırdığını ve dolayısıyla kullanımının iyi bilindiğini öne sürdü. Suçun mağdur kadına atıldığı dilekçede, "Markanın tanınırlığını bilen birçok müşteri bu şekilde karalama yaparak müvekkile ait iş yerinin hak ettiği parayı geri iade etmesine sebebiyet vermektedir. Gerçekten yanmış olsaydı acı hisseder ve durumu hemen orada beyan ederdi. Müvekkile ait iş yeri tanınır bir marka olduğundan birçok müşteri bu şekilde durumlara başvurmakta ve karşılığında müvekkilden haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır" dedi.SAVCILIK kusur olup olmadığı noktasında bilirkişiden rapor aldırdı. Güzellik uzmanı bilirkişi hazırladığı raporunda, 50 derecelik ısı verilerek işlemin uygulandığı ve yanıkların oluştuğunu belirtti. İşlem yapanın uygulama esnasında aynı bölgeyi fazla ısıya maruz bırakmasının deride yanığa sebep olacağını kaydeden bilirkişi, kişiye işlemden sonra yapıp yapmaması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle şüphelilerin kusurlu olduklarını bildirdi.