Opera sanatçısını yaralayan saldırgan tutuklandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda, 9 Mayıs sabahı meydana gelen olayda; ünlü opera ve şan sanatçısı Janset Çereren ile yönetmen Süleyman Sadun Atlı bıçaklı saldırıya uğradı. İddianameye göre, olay şüphelinin annesine ait atölyede başladı. Şüpheli Velat Mahir H., Janset Çereren'in kardeşinin gönderdiği bir video sonrası, Çereren ve erkek arkadaşı Süleyman Sadun Atlı'nın üzerine yürüdü. Elinde bıçak bulunan şüpheli, "Sizi öldüreceğim, saklanın, size mermi koyacağım" diyerek tehditler savurdu. Polis tutanaklarına göre Velat Mahir H., elindeki bıçakla Atlı'yı sağ kolundan yaraladı. Ardından Çereren'in yüzüne doğru saldırdı ve yaraladı. Olay yerine gelen polisler, havaya ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında kasten yaralama, basit yaralama, tehdit suçlarından dava açtı. Velat Mahir H.'nin el konulan iki bıçağı kriminal incelemeye alındı. Savcılık, şüphelinin tutuklu yargılanmasını talep etti.