Orhan Gencebay’dan seçim şarkısı: Sadece İstanbul

Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için şarkı besteledi. Gencebay, Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullandığı 'Sadece İstanbul' sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı. Klipte Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı. Murat Kurum, "Teşekkürler Orhan Baba" dedi."İstanbul İstanbul büyük aşkımsınSeni çok seviyorum sen muradımsınİstanbul İstanbul şimdi İstanbulSadece İstanbul yeniden İstanbulTürkiye'mizin göz bebeğisin...