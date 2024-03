Oscar’a İsrail protestoları damga vurdu

Bu yıl 96. kez düzenlenen Oscar ödüllerinde, 13 dalda adaylığı olan 'Oppenheimer'; En İyi Film, En İyi Yönetmen (Christopher Nolan), En İyi Erkek Oyuncu (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalları başta olmak üzere geceden 7 ödülle ayrıldı. 'Zavallılar' filmindeki performansıyla Emma Stone; En İyi Kadın Oyuncu seçilerek, kariyerinin ikinci Oscar'ını kazandı. Gecede En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Da'Vine Joy Randolph –(The Holdovers), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; Robert Downey Jr. –(Oppenheimer) seçildi.En İyi Film Ödülü'nün adaylarından 'Anatomy of a Fall'un yıldızlarından biri ise dört ayaklıydı: Messi. Siyah-beyaz tüylü border collie cinsi köpek, filmde Snoop adlı bir köpeği canlandırdı. Günlerdir süren, törene katılıp katılmayacağına dair söylentilerin ardından Collie, seremoniye siyah bir papyonla getirildi. 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar kazanan 'Zone of Interest' filminin yönetmeni Glazer; Gazze'deki İsrail saldırılarına ve işgaline tepki gösterdi.Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada Holokost'un ve Yahudiliklerinin bir işgal tarafından gasp edilmesini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları" diye konuştu. Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler ise, Gazze'de acil ateşkes yapılması için gösteri yaptı ve yolu kapattı.Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni geç başladı. Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi birçok Hollywood yıldızı salona 'Gazze'de ateşkes' talebini sembolize eden kırmızı broşlarla girdi. Oyuncu Ramy Youssef "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj, çocukları öldürmeyi bırakın" mesajını verdi.