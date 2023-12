Oscar’da geri sayım başladı

96. Oscar Ödülleri, 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Müzik kategorisinde aday gösterilmeye uygun niteliklere sahip yapımlar ve şarkılar, Akademi tarafından açıklandı. Listede 149 özgün şarkı bulunuyor. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Müziği dalında aday gösterilebilecek filmler arasında ise 'All of Us Stangers', 'Barbie', 'Oppenheimer', 'Beau Is Afraid', 'The Color Purple', 'Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves', 'Elemental', 'Ferrari', 'The Flash', 'The Iron Claw', 'The Marvels', 'Poor Things', 'The Super Mario Bros. Movie' gibi yapımlar var. Oscar adayları, 23 Ocak'ta açıklanacak.