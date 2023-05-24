Kuruluş Osman'ın 127. Bölümünde Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti. Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.

Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Bursa ile İznik arasındaki bağlantıyı koparmak ve Bizans'ın gücünü kırmak için Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi.

Osman Bey, Ak Sakallılarla görüştü! Türk'ün yurdu Osman Bey'e emanet | Video

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 127. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.