Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı

Bilecik Kalesi'nde Olof'la yüzleşen Osman Bey, üzerinde İsmihan Sultan'ın mührü olan belgeyi çıkarıp "Sultan'ın emridir… Gayrı kale benimdir!" diyerek belgeyi Olof'a gösterdi. Hem Olof, hem de Selçuklu Askerleri kılıçlarını geri çekerken Osman Bey "Bir tek Bilecik değil! Karacahisar da Kulucahisar da evvelinde olduğu gibi benimdir! Senin ise sonun geldi Olof!" diyerek rest çekti. Öte yandan Karacahisar'a Malhun Hatun ve Kulucahisar Kalesi'ne ise Bala Hatun, Kayı Sancaklarını astılar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 110. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.