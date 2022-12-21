Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya

Osman Bey, "Hadsiz diller hakikati söyler! Siz ise hakikati işitmek istediğini söylediniz! Çevrenizdeki dalkavuklar sizleri hoşnut edecek yalan kelamlara alıştırmışlar! Üstelik sizlerin tahtı devrik sultanın adıyla sarsılacak kadar güçsüz değildir! Amma belli ki… Belli ki birileri bunu böyle görür!" sözleriyle Moğollar'ın, Sultan Alaeddin'i amcası Mesud'u tahta geçirmekle tehdit ettiklerini yüzüne vurdu. Osman Bey, Moğollar bu sarayda olduğu sürece Sultan Alaeddin'in her daim düşmanları olacağını da sözlerine ekledi. Osman Bey'in sözlerinden etkilenen ve çevresindekilere karşı şüpheleri daha da artan Sultan Alaeddin, Moğol Komutanı Samagar'ı zindana gönderdi. Sultan Alaeddin hakikat ortaya çıkana kadar Osman Bey'in oğlu Alaeddin'in yanında misafir olacağını belirterek Osman Bey'i hakikati ortaya çıkarması için serbest bıraktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 109. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.