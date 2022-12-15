Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde; Osman Bey, Konur Alp'ten İsmihan Sultan'ın Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni Olof'un adamlarıyla doldurup kurduğu oyunu bozduğunu öğrendi.

Konur Alp'in ayrıca Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrenmesiyle Osman Bey harekete geçti.

İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey "O vakit yolumuz Konya'yadır Konur! Sultan Mesut'u kurtarırsak İsmihan'ını da Alaeddin'i de başımızdan alır…" diyerek Alpleriyle Konya'ya doğru hareket etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 108. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Bey, Sultan Mesut'u tahta çıkarmak için Konya'ya hareket etti | Video