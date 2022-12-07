Kuruluş Osman'ın 107. Bölümünde, Osman Bey; Köprühisar Karargâhı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargâh baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti. Osman Bey'in suçlaması sonrası Turgut Bey "Bana bunu dedin ya, yollarımız bir olsa da gayrı kesişmesin" diyerek sitem etti. Turgut Bey'in sitemine Osman Bey "Sultana kul olanla yollarımız bir değildir. Karargâhı söyleyecek kadar küçülmediğini bilirim ama dönecek kadar küçüldün!" şeklinde cevap verdi.

Osman Bey, Turgut Bey'in yanında olmadığı için düşmanların cesaret edip saldırdığını, kendisini en çok onun yaraladığını söylerken Turgut Bey ise "Sen yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değiştin! Gövdemde kaç tane yara var! Ben hatunumu karnında bebeğiyle toprağa verdim!" sözleriyle Osman Bey'e olan kırgınlığını ortaya koydu.

Osman Bey, Turgut Bey'i son kez uyarmak için geldiğini ve artık tarafını seçmeni isterken Turgut Bey'in, Osman Bey'den İnegöl'ü terk etmesini istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Osman Bey "İnegöl artık senin değildir!" şeklindeki sözlerine Turgut Bey aralarında bir savaş olacaksa bu savaşın kansız olmayacağını ve canını verse de yurdunu vermeyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Osman Bey "O vakit ikisini de alırım!" diyerek rest çekti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 107. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Bey, Turgut Bey'den İnegöl Kalesi'ni geri istedi! Osman Bey: İnegöl artık senin değildir! | Video