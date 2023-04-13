Villayı iki kat büyüttü site karıştı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu komşusuyla davalık oldu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve eşi, Bodrum Türkbükü'nde 2001 yılında lüks bir villa almıştı. Ancak siteyi inşa eden komşuları Kadir Çağlayan, Müftüoğlu çiftine ait villada pandemi döneminde izinsiz tadilatlar yapıldığını, ortak alanı villalarına kattıklarını ileri sürerek evin eski haline getirilmesi için dava açtı.Mihriban Müftüoğlu'nun ise tadilatları yapmadan önce çıkan imar affına başvurarak villasını 650 metrekare olarak gösteren Yapı Kayıt Belgesi aldığı belirtildi.Müftüoğlu, ayrıca yenilemelerin hiçbir şekilde çatı ve temel izdüşümü dışına taşılmadan yapıldığını ileri sürdü. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.