Otoyolda dehşet veren kaza! Araba içindeki aile son anda kurtarıldı…

Oltan ve İpek şahit oldukları bu felakete hemen müdahale ederek aileyi aracın içinden çıkarmaya yardım etti. Ailenin son anda kurtulduğu kazada araç saniyeler içerisinde yanmaya başladı.

Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı: "Biz sizinle aynı taraftayız!"

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ta, seyirciyi bu akşam heyecan dolu bir bölüm bekliyor!

Aldatmak 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya ben, ya Güzide!" | Video

Aldatmak her Perşembe saat 20:00'de atv'de.