Oylum’un başı mualla ile dertte

ATV dizisi 'Aldatmak', dün akşam ekrana gelen otuz üçüncü bölümüyle yine çok beğenildi. Dizide Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesi ile neye uğradığını şaşıran Oylum karşısında babasını görünce Mualla'ya karşı cesaretlendi. Behram'ın da Oylum'a destek olmasıyla Mualla, yaşananları Oylum dışındaki herkese sadece bir yanlış anlaşılma gibi gösterdi. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş durumu kurtardığını düşündü. Ancak Zeliş'in yalanını fark eden Oltan, onun peşine düştü. Güzide'yle uğraşmaktan vazgeçmeyen Mualla yeni planıyla Güzide'yi köşeye sıkıştırdı. Tarık, Behram ve Oylum'un evine akşam yemeğine geldi. Mualla'nın daveti üzerine yemeğe gelen Güzide karşısında Tarık'ı görünce büyük bir şok yaşadı.