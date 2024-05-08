Oyuncak arabadan uyuşturucu çıktı

Şarkıcı Kalben, Cihangir'de sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Şarkıcının evinde yapılan aramalarda bir oyuncak arabanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulunurken polislerin baskını sırasında içinde bir miktar uyuşturucu olan kavanoz da bahçede bulundu.Araştırma kapsamında üç parça halinde 15 gram gelen yasaklı madde ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Kalben'in, adliyede verdiği ifadede "Ben içiciyim, satıcı değilim" dediği öğrenildi.