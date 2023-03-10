Oyuncu Seda Bakan: Boluluyum çok güzel yemek yaparım

Oyuncu Seda Bakan, Bebek'te mutfak alışverişi sonrası görüntülendi. 3,5 yaşındaki kızı Leyla'ya balık yapacağını söyleyen Bakan, "Yemekleri evde ben yapıyorum. Güzel yemek yapıyorum. Bolulu olduğum için bu konuda iyiyim. Beklerim gelin" diye konuştu. Deprem yüzünden kendini iyi hissetmediğini belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Kendime gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük psikolojik buhran içindeyiz. 99 depreminde Düzce'deydim. Çok sert şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum."