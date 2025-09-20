‘Oyunculuk genlerinde var’

Sinemanınusta ismi Selma Güneri, oğlu Umut Sezgin ve torunu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Küçük torunu Talya'nın ileride oyuncu olabileceğini söyleyen Güneri "Şimdilik öyle bir ışık yok ama ileride olabilir genlerinde var. Dededen geliyor, sanatçı bir ailem var benim. Olmaması mümkün değil" dedi. Sanılanın aksine oyunculuğu bırakmadığını, eşi Yusuf Sezgin ile hayal kırıklığı yaşamamak için proje seçerken dikkatli davrandıklarını anlatan usta isim "Oyunculuğu bırakmadım. Seyirci bizden çok şey bekliyor, beklenti çok yükseldi. Diziler ekrandan çabuk kalkınca prestij kaybı oluyor" açıklamasını yaptı.