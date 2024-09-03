Özel efektlerle seyirciyi korkutacak

SELİM Kuru'nun yönetmenliğini üstlendiği korku filmi 'Ateşten Doğan', 11 Ekim'de vizyona giriyor. Çekimleri 7 haftadan fazla süren filmde özel efektler kullanıldı. Tehlikeli aksiyon sahneleri dublörsüz çekilen filmde ayrıca kalabalık bir makyaj ekibi kadrosu görev aldı. Uluslararası teknikler kullanılarak yapılan özel makyajlar için oyuncular uzun süre uykusuz kaldı. Beş yakın arkadaştan Kerem'in esrarengiz bir şekilde annesini kaybetmesi ile başlayan olayların anlatıldığı filmde; Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci, Fatih Altınışık, İrem Yünsel, Mustafa Bilgin, Ersel Dursun, Ayfer Bek gibi isimler oynuyor.