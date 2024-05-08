‘Özümü 17 yıl çalıştığım elbise fabrikasında buldum’

Ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide farklı üniversitelerden gelen gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Tekbilek, hem gençlerin hem de Alptekin'in sorularına samimiyetle cevap verdi. Söyleşinin başında gençlere hayatından bahseden Tekbilek, 17 sene bir fabrikada çalıştığını, bu fabrikada ütüden başlayarak birçok iş yaptığını belirterek "Fabrikada bir yandan toplumun yaşantısını öğrenirken bir yandan da kendimi gördüm" dedi. Müzisyenlik tarafını yaptığı işler aracılığıyla keşfettiğini dile getiren Tekbilek, "Hayatım boyunca etrafımdaki her sesi dinledim. Zihnim dinginleşince bu seslerin farkına vardım ve hayatın manası açıldı" diye konuştu. Çalıştığı fabrikanın elbise fabrikası olduğunu, kendisinin de anatomiye meraklı olduğunu ifade eden müzisyen, bu fabrikanın kendisine hem insan vücudunu tanımada hem de insanın psikolojik dünyasını keşfetmede çok yardımcı olduğunu söyledi. Tekbilek söyleşisinde ünlü müzik yapımcısı Brian Keane ile tanışmasından ve 'Muhteşem Süleyman' filminin müzikleri için birlikte çalışmalarından da bahsetti. Ney ile Yunus Emre'nin 'Dağlar ile Taşlar ile' güftesini çalan ve seslendiren Tekbilek, katılımcılara işitsel bir şölen yaşattı. Ünlü müzisyen "Niye başka sanatları değil de müziği tercih ettiniz?" sorusuna da "Çünkü müzik titreşim sanatı ve kâinat da titreşimden oluşuyor. Müzik en güzel sanattır, insanı da çok yönlü geliştirir" diye karşılık verdi. Müzisyenlik yolunda ilerleyen gençlere önce vücutlarının farkına varmaları gerektiğini belirten müzisyen, bu yolda çoğunlukla sosyal ortamlardan ve toplumdan uzaklaşıp özlerine dönmeleri gerektiğini ifade etti. Enstrümanlar arasında neden neyi seçtiği ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Ney ilk enstrümanım ve nefesimi kullanabildiğim en iyi enstrüman. Ney benim kendimi keşfetmem için çok önemli bir araç."Fotoğraf çekiminin ardından gazetecilerle buluşan Tekbilek, tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Hayat hikayem onlara birazcık örnek olduysa ne mutlu bana" diyen Tekbilek, hayatı boyunca müzik ve aldığı 'manevi eğitim' sayesinde mutluluğu kendi içinde bulduğunu söylerine ekledi. Tekbilek, dışarıdaki renklerden evvel insanın kendi rengini bulmasının ne kadar önemli olduğunu belirtti. Sanatçı, iki yıldır üzerinde çalıştığı 'Nokta' isimli eserinin ise yakında yayınlanacağını açıkladı.ÜNLÜ müzisyen, "Bu kadar başarılı olurken çalışma metodunuz neydi? sorusuna "Hiçbir zaman meşhur olmayı düşünmedim, ileriye yatırım yapmayı planlamadım, bulunduğum anı yaşadım, anda kaldım ve ona göre çalıştım" diye cevap verdi. Tekbilek, "Hayatta yaşadığınız zorluklara rağmen motivasyon kaynağınız neydi?" sorusuna "Müziğe olan aşkım" diyerek pes etmeyi hiç düşünmediğini söyledi.