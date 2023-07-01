Pahalı yerlere gitmiyorum

Funda Arar, önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Arar, "Bayram şekeri gibiyim bugün. Bayram sabahlarını ailemle geçirmeyi tercih ediyorum. Özel günlerde çalışıyoruz sürekli ama bundan şikayetçi olmuyorum" dedi.Ünlü şarkıcı son günlerde tatil beldelerindeki pahalılık haberleriyle ilgili de konuştu: "Pahalı yerele gitmesinler. Açıkçası bana gereksiz geliyor. O kadar kalabalığın içine girip o sıcakta neden lahmacun yer bir insan? Sıcakta lahmacun mu yenir ya! Salata yesinler, su içsinler. Lahmacun da lahmacun. Ne kadar önemli oldu ya bu lahmacun!" diyerek tepkisini dile getirdi. Sözlerine devam eden şarkıcı, "Ben uygun yerlere gidiyorum. Gidip lahmacuna o kadar para veremem kusura bakmasınlar" dedi.