Parende atan dansçısı Süperstar’ı korkuttu

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergiledi. Gecede, geçmişten günümüze hafızalara kazınan şarkılarını binlerce kişilik hayranıyla söyleyen Süperstar, sahne şovuyla da beğeni topladı. Yaz boyunca sanatçının konserlerine danslarıyla renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar Harbiye'de de dans şovlarıyla Pekkan'a sahnede eşlik ettiler. Pekkan bir ara şarkısını okurken sahnede ters parende atan dansçısı ünlü sanatçıyı korkuttu. Pekkan korktuğunu belli etmemeye çalışsa da pek başarılı olamadı.