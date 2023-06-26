Pazar’ın yeni birincisi: “Vermem Seni Ellere”

2.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahnesi sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu.