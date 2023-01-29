Pelin Akil mendil satan çocuğa isyan etti

ATVdizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı 'Firuze' karakteriyle öne çıkan Pelin Akil, sokak satıcılarının tacizine maruz kaldı. Arabasında seyir halindeyken ışıklarda duran Akil, mendil satan bir çocuğun yanına yaklaşarak kendisine küfür ettiğini anlattı. Çocuğun uzattığı mendili almadığı için hakaretlere maruz kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadığı korku dolu anları çektiği videoyla takipçileriyle paylaştı: "Az önce Beşiktaş'ta mendil satan bir çocuk ağza alınmayacak küfürler ederek cama vurdu.Camı açtım, 'Nasıl konuşuyorsun?' dedim, 'Mezara mı götüreceksin lan' diye karşılık verdi. Bu nasıl bir üslup! Nakit param da olsa senin gibi ahlaksızca konuşan bir çocuğa para vermek zaten içimden gelmez. Bana, anneme, babama küfürler etti. Telefonu elime aldım, 'Polisi arayacağım' diyorum ama gülerek 'Kimi istersen ara' dedi. O kadar rahat ki... Beni tek başıma bir kadın gördü ve o yüzden yaptı bence. Bugüne böyle başlamamıştım. Sıkıntılı, öfkeli bir hal aldım. İstanbul'da adımını attığın an moralin bozuluyor. Nerede yaşıyoruz, neden böyle insanlar?"