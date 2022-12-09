Perşembe gününün galibi Atv

atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre kasım ayını birinci kapatan atv, aralık ayına da birincilikle devam ediyor. 8 Aralık perşembe günü reyting listesinin ilk iki sırasını yine atv kaptı. 'Esra Erol'da Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,92 izlenme oranı ve yüzde 31,79 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. atv dizisi 'Aldatmak' ise ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu. 12'nci bölümde Sezai; tesadüfen Tarık'ın şaibeli şirketler üzerinden kazandıklarını duyunca bu bilgiyi Güzide'yle paylaştı. Herkes Tarık'ın gizli bir serveti olduğunu öğrendi. Tarık'ın tüm ihanetlerine karşılık büyük bir hamle yapan Güzide, boşanma davalarının ünlü ve gözü pek avukatıyla işbirliği yaptı. Yeşim'in gerçek yüzünü gören Tarık, Güzide'nin avukatından aldığı telefonla şok yaşadı. Tarık, boşanma davasının hesabını sormak isterken çizgiyi aşınca karşısında Sezai'yi buldu.