Perşembenin galibi: Aldatmak

Tarık, arsa konusunu çözmek için arsanın sahibi olan Tahir'i, Elmas'ı saf dışı bırakması için ikna etti. Tahir Elmas'la görüşmeye gittiğinde sert kayaya çarptığını anladı. Yeşim ise Tarık'a da yalan söyleyerek Antalya'ya arkadaşlarını görmeye gitti. Yeşim'in Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim etmesine tesadüfen tanık olan Ümit ve Güzide küçük kızın isteğini kırmayarak onu alıp kendi evlerine getirdi.