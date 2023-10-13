‘Pozitif anların tadını çıkarın’

POP müziğin yıldızı Edis, sonbahar konserleri kapsamında Harbiye'de ikinci kez sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde ses, ışık, dans ve görsel bir sanat şovu sunan Edis'i binlerce hayranı izledi. Ünlü popçuyu izleyenler arasında Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Çağla Şıkel, Enis Arıkan gibi dostları da vardı. Ünlü yıldız, "Bugünün çok özel bir gizemi var. Hiçbirimiz birbirimizi kişisel olarak tanımasak da özel bir duyguyu paylaşmak için buradayız. Bu 'an'a ait olmayı seçmek çok özel bir duygu" dedikten sonra 'An' şarkısını seslendirdi. Edis, şarkı sonrası, hayranlarına mesaj da verdi: "Zorlu bir dünyada yaşıyoruz, pozitif zamanların tadını çıkaralım. Anın kıymetini bilmek önemli."