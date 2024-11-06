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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Rakibinin adresini ifşa edince cezayı yedi

Güzellik merkezi sahiplerinin ne kavgası ne skandalı bitiyor! Zehirli madde imalatı ve ticareti yapmaktan yargılanan Sevim Alan’a bir dava daha açıldı. Alan, tartıştığı güzellik merkezi yöneticisi Nuray ve Alkan Yıldız çiftinin adreslerini sosyal medyada paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Rakibinin adresini ifşa edince cezayı yedi
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UYGULAMA KAVGASI
Sevim Alan, kendisiyle aynı işi yapan Nuray ve Alkan Yıldız çiftiyle ticari anlaşmazlık yaşadı. Yıldız çifti, kendi adlarına tescilli olan 'star protokolü' isimli uygulamanın Alan tarafından izinsiz kullanıldığını açıkladı. Bu duruma sinirlenen Alan, çiftin ev adresini, kimlik bilgilerini sosyal medya hesabında ifşa etti.




TEHDİTLER ALDIK
Yıldız çifti, kişisel bilgilerinin yayınlanmasının ardından ölüm tehditleri aldıklarını söyleyerek Sevim Alan'dan şikayetçi oldu. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Sevim Alan'a kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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Rakibinin adresini ifşa edince cezayı yedi
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