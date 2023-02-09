Rap’çi Knock Out yaşadıklarını anlattı: ‘Duvarın altında sıkışıp kaldım AFAD kurtardı’

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken ümitler de tükenmedi. Mucizevi kurtuluş hikayeleri yürekleri bir nebze de olsa ferahlatırken, Knock Out adıyla bilinen ünlü rap'çi Hikmet Ağca da 72 saat sonra Hatay'da burnu bile kanamadan enkaz altından çıkarıldı. Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medyadan video paylaşıp yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sevgili dostalar telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda.Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki üç metrelik duvarın altında kaldım ama Allah razı olsun AFAD görevlileri beni çıkardı. Tabii sizlerin dualarınız da inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış yazmış. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dahi kanamadı. Sadece sesim biraz kısık."