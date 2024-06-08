‘Reklamcıyım’ dedi herkesi kandırdı

Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu, ponzi sistemiyle onlarca kişiden 150 milyon liralık vurgun yapmış ve tutuklanmıştı. Davaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni bir mağdur daha Talu çiftinden şikayetçi oldu. Adana'da yaşayan Aydan E., çiftin yanı sıra Beril Talu'nun kardeşi Berkin Koç'un da kendisini dolandırdığını iddia etti.Savcılık, dava kapsamında "Mağdurları çalışma ve özel hayatlarında sıkça görüştükleri kişilerden seçtiler" tespitinde bulundu. Beril Talu'nun İstanbul Şişli'de hizmet veren bir şirkette reklam birimi sorumlusu olarak eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi. Savcılık, Aydan E.'nin şikayeti kapsamında 3 şüpheli hakkında dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi