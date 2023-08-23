Restoranda köpek dehşeti

Sanatçı ve organizatör Ali Kal, 13 Haziran günü Beyoğlu'ndaki bir steak house'a gitti. Sipariş veren Kal, yemeğinin gelmesini beklerken işletme sahibi M.A.'ya ait Çin aslanı cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Yaralanan sanatçı, yakınlardaki özel bir hastaneye giderek tedavi oldu. Sağ kulağı kopan Kal, aynı mekanda daha önce de bir turistin aynı köpek tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.İşletme sahibine giderek durumu konuşmak isteyen sanatçı Ali Kal, iddiaya göre M.A.'nın önemsemez tavrıyla karşılaşınca sinirlendi.Sanatçı, başına gelen bu olay nedeniyle sahnelere ara verdiğini, maddi olarak zarara uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Uzuv kaybı nedeniyle psikolojik olarak da etkilendiğini ifade etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.