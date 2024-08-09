Ritchie’nin filminde Antalya başrolde

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan ve geçen haftalarda seyirciyle buluşan 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare-Gayribeyefendi Savaş Dairesi' filmi, çekimlerinin yapıldığı Antalya'yı dünyaya tanıtıyor. Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in oynadığı aksiyon dolu film, dijital platformda yayına girdiği 25 Temmuz'dan bu yana Türkiye ve dünyada ilgiyle karşılanarak platformun en çok izlenenler listesine girdi. Hollywood'un ünlü oyuncularını bir araya getiren filme, Antalya'nın eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası ev sahipliği yaptı. Antalya EXPO Botanik Parkı ile Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat'ta gerçekleştirilen çekimler, kentin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağladı.