Roman bestekarlara saygı gecesi

Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Roman kültürünün zenginliğine dikkat çekmek amacıyla özel bir sanat şölenine imza attı. Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın yönetimindeki konserde, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun genç ve yetenekli solisti Şennur Dinleyen, Roman bestecilerin ölümsüz eserlerini seslendirdi. Topluluk, sahneye koyduğu performansla Roman bestekarlarına bir saygı duruşunda bulunarak, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bestekârların hayat hikâyeleri ve eserlerin anlamları Jale Şengün tarafından izleyicilere aktarıldı. Gecenin finalinde gerçekleşen 9/8'lik dans gösterisi, izleyenleri büyüledi. Rengârenk kostümler ve uyumlu hareketlerle sahne alan dans ekibi, müziğin ritmine kapılarak geceye ayrı bir enerji kattı.