Sabah yazarı Cem Sancar’a ödül

SABAH Gazetesi hafta sonu ekindeki yazılarıyla dikkat çeken Cem Sancar, edebiyat sanat ve kültür araştırmaları derneği (Eskader) tarafından 'Yılın Köşe Yazarı' ödülüne layık görüldü. Sancar, ödül aldığını şu sözlerle duyurdu: 'Ödül almak da neşeli bir olay. İnsan seviniyor. Bu kadar zamandır yazıyorum, kitaplar, köşe yazıları. Uzun süre görmezden gelindiğimi (özellikle romanlarımın) söylesem abartı olmaz. Zaten siz biliyorsunuz. Etten kemikteniz, sızlıyor bazen kalbimiz. ama marifet-iltifat ikilisini de unutmamak lazım.'