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Giriş Tarihi: 24.1.2025

Sabıkalı mekanda Osimhen zorbalığı

Galatasaraylı Victor Osimhen, daha önce mühürlenen Maslak’taki bir gece kulübünde eğlendi. Çıkışta fotoğrafının çekilmesine sinirlenen futbolcu, “Bu görüntüler çıkarsa sizi mahvederim” diyerek gazetecilere saldırdı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Sabıkalı mekanda Osimhen zorbalığı

Osimhen ve 10 erkek arkadaşı önceki gece eğlencedeydi! Maslak'taki bir bara giden ekip, çıkışta olay çıkardı.

Kameraları ve gazetecileri görünce sinirlenen futbolcu ve arkadaşları, ortalığı savaş alanına çevirdi. Saldırgan tavırlar sergileyen Osimhen, görüntüleri sildirmek için önce muhabirlere rüşvet teklif etti, isteği yerine getirilmeyince tehditler savurarak saldırıya geçti.


Muhabirimizin etrafı sarıldı makinesi elinden böyle alındı

Küfürler savuran futbolcu, muhabirimizin makinesindeki fotoğrafları da sildirmeye çalıştı.

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Sabıkalı mekanda Osimhen zorbalığı
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