Saç bakım ürünleri tehlikeli

Environmental Science & Technology akademik dergisinde yayımlanan yeni araştırma, saç bakım ürünlerinin genelinin yaydığı bazı kimyasalların kullanımdan sonra havada çok daha uzun süre kaldığını ortaya koydu. Aralarında ABD'deki üniversitelerden isimlerin de bulunduğu araştırmacılar, bir kişinin evindeki tek bir saç bakımı uygulamasında 17 mg'a kadar potansiyel zararlı kimyasal maddeyi soluyabileceğini söylüyor.Çalışmanın ortak yazarı Nusrat Jung, "Sonuçları son derece endişe verici bulduk. Sıradan saç bakımı rutinleri sırasında kullanıma hazır saç bakım ürünlerinden bu kadar önemli miktarda uçucu kimyasal karışımı emisyonu görmeyi beklemiyorduk" dedi. Bilim insanları, birçok kişisel bakım ürününde yaygın bulunan kimyasallardan biri olan dekametilsiklopentasiloksan, yani D5 siloksanın 'laboratuvar hayvanlarının solunum yolları, karaciğer ve sinir sisteminde olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi' diye uyarıyor. Dr. Jung, "Bu kimyasalın durulanan kozmetik ürünlerinde kullanımı bu nedenle Avrupa Birliği'nde zaten kısıtlanmıştı. Bu ürünlerin birçoğu da kokuludur ve bu kokuları yapmak için kullanılan bazı kimyasalların solunması da potansiyel olarak tehlikelidir" dedi.Hayvanlar üzerinde yapılan önceki araştırmalar D5 siloksan kimyasalının çevrede 'çok kalıcı' olduğunu ve vücutta birikebildiğini göstermiş olsa da bilim insanları "İnsanlara etkisi hakkında çok az bilgi var" diyor. Dr. Jung da "Bu kimyasalların uzun süre solunduğunda ne ölçüde tehdit oluşturduğuna dair hiçbir fikrimiz yok" diye konuştu. Araştırmacılar, şampuanlar gibi bazı durulanan ürünlerde bulunan kimyasallarla ilgili testler yapılmış olsa da saç jöleleri, yağlar, kremler, ağdalar ve spreyler gibi "vücutta bırakılan" ürünler için neredeyse hiç çalışma olmadığını söylüyor.DRJung solunan kimyasal miktarını en aza indirmek için ürünleri kullanırken bir aspiratör çalıştırmanın belli ölçülerde zararı azaltabileceği yorumunda bulunuyor. Dr. Jung, "İnsanlar ve gezegen üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması ve düzenleyici önlemlerin alınması gerekiyor" diye ekliyor. Bilim insanları en iyi çözümün ise bu ürünleri kullanmamak olduğunu söylüyor.BİLİM insanları, bu kimyasallara saç maşası ve saç düzleştirici gibi aletlerle yüksek ısı uygulanmasının kimyasalları havaya daha fazla salabileceğini belirtiyor. Dr. Jung, "Bu, kentsel ortamlarda özellikle önemlidir çünkü insanlar sabahları işe ve okula gitmeye hazırlanırken yüzlerce hatta binlerce ev, kısa sürede potansiyel olarak zararlı kimyasalları kentsel atmosfere salar" dedi.