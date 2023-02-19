Haberler Günaydın Haberleri ‘Sağlığına dikkat et, kitap oku, gülmekten vazgeçme!’
Giriş Tarihi: 20.2.2023

‘Sağlığına dikkat et, kitap oku, gülmekten vazgeçme!’

‘Sağlığına dikkat et, kitap oku, gülmekten vazgeçme!’
Oyuncu Çağrı Çıtanak yaşadığımız deprem felaketinde annesini, Hatay'da enkazda kaybetmiş ve üzüntüye boğulmuştu. Çıtanak, annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ın öğütlerini sevenleriyle paylaştı. Oyuncu, "Daha nice öğüdü vardır cebimde muhakkak bunlar beni onun oğlu yapanlar. Antakya'da sadece annemi değil, 18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim. Kimliğimin yarını kaybettim" dedikten sonra hayatının geri kalanı boyunca unutmayacağı, annesinden dinlediği şu 8 öğüdü paylaştı:
1. Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.
2. Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.



3. Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.
4. Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.
5. Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.
6. Sağlığına her zaman dikkat et.
7. Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.
8. Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa...

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sağlığına dikkat et, kitap oku, gülmekten vazgeçme!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA