24 saat bizi gözetlemek istediler

Demet Akalın bir kargo firmasının Bakırköy'de düzenlenen yılbaşı davetinde sahneye çıktı. Gazetecilerle konuşan Akalın, kızı Hira ile birlikte Amsterdam konserinden mutlu döndüklerini söyledi. Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında ise Akalın, "Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur" dedi.Dijital bir platformdan kendisine teklif geldiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje için bütün eve kamera kurmak istediler. Hira 'Asla' dedi. Çok enterasan erken ergenliğe mi girdi, anlayamıyorum."