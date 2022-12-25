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Giriş Tarihi: 26.12.2022

24 saat bizi gözetlemek istediler

Demet Akalın, sahneye çıktığı özel gecede bir itirafta bulundu: “Bana ilginç bir teklif geldi. Evime kamera koyup 24 saatimi çekmek istediler. Kızım Hira ‘Asla’ deyince teklifi geri çevirdim.” Akalın, sanatçıların sahne kostümleri hakkında şöyle konuştu: “Artık kılık kıyafet konusu gündemini yitirdi. Herkes derli toplu giyinirse güzel olur!”

24 saat bizi gözetlemek istediler
Demet Akalın bir kargo firmasının Bakırköy'de düzenlenen yılbaşı davetinde sahneye çıktı. Gazetecilerle konuşan Akalın, kızı Hira ile birlikte Amsterdam konserinden mutlu döndüklerini söyledi. Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında ise Akalın, "Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur" dedi.
Dijital bir platformdan kendisine teklif geldiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu proje için bütün eve kamera kurmak istediler. Hira 'Asla' dedi. Çok enterasan erken ergenliğe mi girdi, anlayamıyorum."
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24 saat bizi gözetlemek istediler
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