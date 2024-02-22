Sahnelerde üç Kocatepe

Müzik dünyamızın duayen sanatçılarından Ali Kocatepe, 60'ıncı sanat yılını, yıl boyunca verecekleri konserlerle kutlayacak. Sanatçı, konserlerine 26 Şubat'ta memleketi İzmir'den başlıyor. Ali ve Aysun Kocatepe'ye birçok il ve ilçede verecekleri konserlerde kızları İlkyaz Kocatepe ve konuk sanatçılar da eşlik edecek. Repertuvarlarında ise tamamen kendi eserleri yer alıyor. 'Melankoli', 'Hey Gidi Dünya Hey', 'Ben Sana Vurgunum', 'Çocuklar Gibi', 'Geberiyorum', 'Meskenim Dağlar' gibi efsane şarkılar bunlardan birkaçı...