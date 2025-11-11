Haberler Günaydın Haberleri Sakarya’da kapalı gişe Poizi&Blok3 konseri
Giriş Tarihi: 11.11.2025

Sakarya’da kapalı gişe Poizi&Blok3 konseri

Poizi&Blok3 konseri, geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. EventOffice tarafından düzenlenen etkinlik, konser günü gelmeden tüm biletlerin tükenmesiyle kapalı gişe olarak kayıtlara geçti. Konser boyunca binlerce kişi sanatçılarla şarkıları hep bir ağızdan söyledi, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Sakarya, son dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçıları ağırlayan bir etkinlik merkezi haline gelirken, bu konser de Sakarya'nın kültür–sanat hayatında önemli bir eşik oluşturdu.
