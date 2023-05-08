Müzisyen, saklambaç oyununda telefonunu kaptırdı

OYUN OYNUYORMUŞ

Park içerisinde arkadaşının saklandığını düşünen Altıner, uzun süre arasa da arkadaşını bulamadı. Çantasını alıp parktan ayrılmaya hazırlanan müzisyen, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kendi numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu gören genç kadın, hırsızlandığını fark etti. Arkadaşının telefonunu çaldığını fark eden Ezgi Altıner, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.