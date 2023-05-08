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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Müzisyen, saklambaç oyununda telefonunu kaptırdı

Müzisyen Ezgi Altıner arkadaşıyla saklambaç oynarken hırsızlık kurbanı oldu. Genç müzisyen, gözlerini kapatıp saymaya başladıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya koyulurken, arkadaşının cep telefonunu çalıp kaçtığını fark etti

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Müzisyen, saklambaç oyununda telefonunu kaptırdı
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Müzisyen Ezgi Altıner, İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda buluştuğu arkadaşıyla saklambaç oynarken hırsızlık kurbanı oldu. Genç müzisyen, gözlerini kapatıp saymaya başladıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya koyulurken arkadaşının cep telefonunu çalıp kaçtığını fark etti. Telefonunu çaldıran Ezgi Altıner, telefonunu çalan arkadaşı Timuçin Y.'den şikayetçi oldu.

OYUN OYNUYORMUŞ

Park içerisinde arkadaşının saklandığını düşünen Altıner, uzun süre arasa da arkadaşını bulamadı. Çantasını alıp parktan ayrılmaya hazırlanan müzisyen, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kendi numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu gören genç kadın, hırsızlandığını fark etti. Arkadaşının telefonunu çaldığını fark eden Ezgi Altıner, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Müzisyen, saklambaç oyununda telefonunu kaptırdı
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