Salgın tatilcileri vurdu!

Bodrum'da son günlerde etkisini gösteren salgın nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmak zorunda kaldı. Burun akıntısı, boğazda kızarıklık, halsizlik ve yüksek ateş şikâyetleriyle gelen tatilciler, tatillerini hastane odalarında geçirmek zorunda kalıyor. Yetkililer, hastanelerde özellikle son bir haftada yoğunluğun ciddi oranda arttığını belirtiyor. Salgının hızlı yayılmasında sıcak hava, kalabalık ortamlar ve klimaların düzenli temizlenmemesi önemli etkenler arasında gösteriliyor. Klimaların bakımsız olması, soğuk hava ile birlikte mikropları ortama yayarak hastalığı tetikliyor.