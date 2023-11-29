‘Şampiyonlar ligi’ fenomenlerine ikinci kez yurt dışı yasağı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunayİlayda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.