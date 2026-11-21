Sanat ve iş dünyası 19 Aralık'ta İstanbul Modern
'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern etkinliğinde buluşacak. Maya Portakal yönetiminde gerçekleştirilecek Gala Modern Destek Yarışı'nda, Türkiye'den ve dünyadan on sanatçının güncel ve karakteristik çalışmalarından oluşan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak. Hamra Abbas, Hüseyin Bahri Alptekin, İlgen Arzık, Mehtap Baydu, Canan, Katharina Grosse, Gözde İlkin, İhsan Oturmak, Yaşam Şaşmazer ve Ömer Uluç imzalı yapıtların yer alacağı Destek Yarışı'na, geceye özel hazırlanan sürpriz bir sanat projesi de eşlik edecek. Gecede ayrıca Bergüzar Korel
, 'Hatırladıkça' konsepti ile de sahne alacak.